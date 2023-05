Berlin (dpa/bb) – Klimaaktivisten haben in Berlin an mehr als einem Dutzend Stellen den Verkehr blockiert. Unter anderem betroffen seien der Hohenzollerndamm, der Spandauer Damm, die Frankfurter Allee und die Schönhauser Alle/Eberswalder Straße, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Autobahnen wurden demnach mit Stand 8.00 Uhr nicht blockiert. «Bleiben Sie ruhig und greifen sie nicht selbstständig ein», schrieb die Polizei bei Twitter zu den Blockaden.