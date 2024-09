Berlin/Westerland (dpa) – Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat einen 20-jährigen Klimaaktivisten wegen Sachbeschädigung in drei Fällen angeklagt. Der Mann soll als Mitglied der Klimagruppe Letzte Generation im Juni 2023 auf Sylt und in Neustadt in Holstein erheblichen Schaden verursacht haben, teilte Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner mit.

So soll der damals 19-Jährige mit drei weiteren Mittätern in einer Hotelbar in Westerland die Möbel mitsamt Lebensmitteln und Getränke mit oranger Farbe besprüht haben. Dafür sei ein Feuerlöscher präpariert worden, hieß es weiter. Ebenfalls sei die Fassade einer Galerie in Kampen auf Sylt mit oranger Farbe bespritzt worden.

Beim dritten Fall soll der Angeklagte mit fünf weiteren Menschen ebenfalls eine Privatyacht großflächig orange besprüht und sich an der Bordwand festgeklebt haben. Insgesamt belaufe sich der Sachschaden in den drei Fällen auf etwa 345.000 Euro.