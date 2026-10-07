Finowfurt (dpa/bb) – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs bei Finowfurt (Landkreis Barnim) ist der Pilot gestorben. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Angaben zur Identität des toten Mannes machte er nicht. Das Unglück passierte in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Eberswalde-Finow in einem Waldgebiet. Nach Feuerwehrangaben ging der Notruf kurz vor 17.00 Uhr ein. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung untersucht den Absturz nun nach eigenen Angaben mit drei Mitarbeitern. Die Polizei ermittelt ebenfalls.