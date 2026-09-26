München (dpa/bb) – Alba Berlin hat das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga deutlich verloren. Der deutsche Meister unterlag beim Dauerrivalen FC Bayern München deutlich mit 61:95 (24:40). Für Alba war es die erste Saisonniederlage. Vor 6.600 Zuschauern waren Jack Kayil mit 14 Punkten und Justin Bean (13) beste Berliner Werfer. Für die Bayern trafen Kamar Baldwin und Oscar da Silva (je 14) am häufigsten.

Die ersten Hiobsbotschaften musste Trainer Pedro Calles schon vor dem Spiel verkraften. Spielmacher Martin Hermannsson (Adduktorenverletzung) und Center Norris Agbakako (Knöchelbruch) werden den Berlinern für lange Zeit fehlen. Und ohne das Duo tat sich Alba von Beginn an schwer. Zunächst konnten die Gäste noch dagegenhalten, aber schnell zeigte sich die physische Überlegenheit der Hausherren.





Bayern bleibt bis zum Ende souverän

Besonders unter dem Korb hatte Alba große Probleme, so dass die Bayern immer wieder Rebounds holen konnten. Schon Ende des ersten Viertels wurde der Rückstand zweistellig (8:18). Aber auch in der Offensive ging bei den Gästen anschließend wenig. Im zweiten Viertel gelangen in gut sieben Minuten nur magerere vier Punkte.

Das nutzen die Münchner konsequent aus und zogen auf 19 Punkte davon (36:17). Im Meisterschaftsfinale hatte Alba zur Halbzeit sogar mit 20 Punkten zurückgelegen und die Partie noch gedreht. Dieses Mal blieb das Wunder aber aus, weil die Wurfquote der Berliner – besonders aus der Distanz – schwach blieb.