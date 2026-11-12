Potsdam (dpa) – Eine Studie bei der Polizei in Sachsen über sexistische Diskriminierung hat auch in Brandenburg eine Debatte über Fehlverhalten in der Behörde und mögliche Folgen ausgelöst. Die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Anita Kirsten, sprach von «Verbesserungsbedarf» im Umgang. Sie fordert, Führungskräfte gezielt zu schulen und Beschäftigte zu ermutigen, Vorfälle offen anzusprechen.

Es müsse ein Umfeld geschaffen werden, in dem Frauen sich trauten, sich frei und ohne Repressalien gegen sexistisches Verhalte zu äußern, sagte die GdP-Vorsitzende der dpa. «Das ist ausbaufähig.» Innenminister Jan Redmann (CDU) kündigte an, nach der sächsischen Studie auch Maßnahmen zu prüfen.





Polizeibeauftragte: Klagen über Sexismus

Im Innenausschuss des Landtages sagte die Polizeibeauftragte des Landes, Inka Gossmann-Reetz, am Mittwoch: «Die Zahlen der Frauen, die sich über den Umgang, die Art und Weise, auch über Sexismus in der Polizei beklagen, nimmt bei mir gerade zu.» Sie könne nach dreieinhalb Jahren als Polizeibeauftragte bestätigen, dass alles, was in dieser Studie beschrieben werde, auch in der Polizei Brandenburg berichtet werde.

Gemeint ist die Studie «Sexismus im Dienst», die Probleme bei der Polizei in Sachsen aufzeigt. Es ging dabei unter anderem um Beleidigungen, ungewolltes Anfassen und Benachteiligungen. Grundlagen waren Interviews mit Polizistinnen und Polizisten, ein repräsentatives Gesamtbild ergab sich nicht. Zu einer Befragung von Beschäftigten der Polizei Sachsen stehen die Ergebnisse noch aus. Zudem ist nach Ergebnissen einer Studie bei der Bundeswehr das Ausmaß sexualisierten Fehlverhaltens dort deutlich höher als bisher gemeldet.

Redmann: An Fehlerkultur arbeiten

Brandenburgs Innenminister Redmann hält eine Fehlerkultur in der Polizei für notwendig, «die es ermöglicht, mit Fehlern so umzugehen, dass man daraus lernen kann, dass jeder besser werden kann». Wie er am Donnerstag im Landtags-Ausschuss sagte, kommt es auch in der Polizei zu Verfehlungen im Umgang miteinander – gerade auch, wenn es um das Verhältnis zwischen Frauen und Männern geht.

Hierarchien und das «enge Miteinander beispielsweise in einer Dienstgruppe» wirkten sich als begünstigende Strukturen aus, meinte Redmann. «Machtmissbräuchliche Phänomene» seien in der Polizei wie in allen hierarchisch strukturierten Organisationen eine Realität. Dies wollten das Ministerium und das Polizeipräsidium gemeinsam ändern.

Brandenburg prüft sächsische Studie

Zur sächsischen Studie sagte Redmann im Ausschuss: «Wir prüfen natürlich auch die Übernahme von Maßnahmen, wie sie in Sachsen ergriffen worden sind». Konkrete Schritte nannte er nicht. In Sachsen wurde unter anderem eine Arbeitsgruppe angekündigt. Sachsens Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa hatte von ersten Schritten zum kulturellen Wandel innerhalb der Polizei gesprochen.

Brandenburgs GdP-Vorsitzende Kirsten sagte, sexistisches Verhalten sei auch ein gesellschaftliches Thema. «Es ist nur zum Teil ein behördliches Problem.» Es gebe wahrscheinlich kaum eine Frau, die im Laufe ihres Lebens nicht schon mal mit einem sexistischen Spruch oder einer Belästigung konfrontiert gewesen sei.