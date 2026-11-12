Berlin (dpa) – Der mutmaßliche Täter im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa soll ein Pädokrimineller gewesen sein. Der inzwischen gestorben 22-jährige Deutsche geriet Anfang 2025 wegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern ins Visier der Staatsanwaltschaft Berlin. Seitdem wird wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte gegen ihn ermittelt. Im März 2025 werden bei einer Durchsuchung Datenträger sichergestellt, die bis heute nicht ausgewertet sind. Warum dauert das so lange?

Wann werden Polizei und Justiz tätig?

Wenn es Hinweise darauf gibt, dass jemand kinderpornografische Aufnahmen besitzt, gilt es Beweismaterial zu sichern. Dafür ist eine Durchsuchung bei dem Verdächtigen nötig, die von einem Richter oder einer Richterin genehmigt werden muss. Wie schnell die Aktion erfolgt, hängt unter anderem von der Gefahrensituation ab. Leben etwa Kinder im Haushalt des Menschen, wird die Polizei zügig eingreifen. Eine Rolle spielt auch, wo die Person arbeitet – ob sie etwa in einer Schule oder einem Kindergarten tätig ist.





Liegen solche Gefahren nicht vor, können nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft einige Monate vergehen, bis es tatsächlich zur Durchsuchung kommt.

Wie laufen die Ermittlungen ab?

Nach der Beschlagnahmung von Computern, Laptops oder Handys gilt es, die Daten auszuwerten. Solange das Bildmaterial nur vorliegt, reicht die Beweislage in der Regel nicht für den Antrag auf einen Haftbefehl, wie Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner, Leiter einer Abteilung für Sexualdelikte bei der Staatsanwaltschaft Berlin, erklärt. «Wir benötigen eine Auswertung des Materials.»

Damit dies möglichst zügig erfolgt, beauftragt das Berliner Landeskriminalamt (LKA) inzwischen auch externe Sachverständigenbüros mit der Auswertung. Im Durchschnitt dauert es trotzdem etwa ein Jahr, bis Ergebnisse vorliegen. «Natürlich werden Prioritäten gesetzt bei bestimmten Fällen. Das heißt aber auch, dass die Auswertung anderer Vorgänge wieder weiter nach hinten rutschen», erklärt Büchner. Zudem gebe es zu wenig Sachverständigenbüros.

Sobald das Ergebnis der jeweiligen Auswertung vorliege, erfolge eine Qualitätskontrolle durch die zuständigen Stellen beim LKA. Aber auch die externen Sachverständigen seien sensibilisiert, sich zu melden, sobald sie auf besonders brisantes Material stießen, erklärte Büchner.

Welche Probleme gibt es?

«Die Flut der Datenträger ist gigantisch», berichtet Michael Kallin, Leiter des Berliner LKA-Dezernats Sexualdelikte zum Nachteil volljähriger Personen. Es gebe einen Auswertungsstau. Daran ändere auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz nichts. «Am Ende muss immer ein Mensch draufschauen», betont Kallin. Erst wenn der Abschlussbericht vorliegt, könne die Staatsanwaltschaft den Fall abschließen, so Oberstaatsanwalt Büchner.

Nach Angaben des Strafrechtsprofessor Lucian Krawczyk von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin gibt es keine gesetzliche Frist, wie lange die Auswertung von sichergestellten Datenträgern dauern darf. «Wenn es um digitale Daten geht, hat man es häufig mit großen Mengen zu tun.»

Zu klären sei bei der Auswertung der Daten auch, ob es sich tatsächlich um Kinderpornografie handele oder nicht, so Krawczyk. «Das ist nicht immer von vornherein durch einen Klick klar. Das Material muss schon genau angeschaut werden. Dafür braucht es auch das nötige Personal. Und das ist begrenzt.»

Es wäre aus Sicht des Strafrechtlers wünschenswert, dass weniger Zeit verstreicht, bis die Auswertung abgeschlossen sei und es zu einer gerichtlichen Entscheidung komme. «Doch diesen Vorgang kann man aus den genannten Gründen nur bedingt beschleunigen», so Krawczyk.

Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA), das im Bereich des sexuellen Missbrauchs zentral Fälle sichtet, werden monatlich rund 16.000 Fälle gemeldet. Das BKA arbeitet seit einigen Jahren mit der gemeinnützigen Organisation NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) zusammen, die wiederum mit amerikanischen Internetanbietern in Kontakt steht.

Kann man gegen Verdächtige präventiv vorgehen?

«Eile ist geboten und wünschenswert. Für die Anordnung von Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr genügt der Verdacht des Besitzes kinderpornografischer Darstellungen aber nicht», erklärt Krawczyk. «Auch präventive polizeiliche Maßnahmen wie ein Gewahrsam sind davon abhängig, dass zum Beispiel eine Sexualstraftat bevorsteht.»

Davon könne beim Besitz pornografischer Darstellungen nicht automatisch ausgegangen werden. Mit Blick auf den Fall der 13-jährigen Lisa betonte Krawczyk: «Nicht jeder Besitz von Kinderpornografie führt zu einem reellen Kindesmissbrauch oder gar zu einem Tötungsdelikt.»

Welche Konsequenzen erwarten Täter?

In der Regel werde eine Anklage erhoben, so dass sich die Beschuldigten vor Gericht der Sache stellen müssten. Eine Erledigung durch den Erlass eines Strafbefehls sei eher selten. «Wir wollen nicht, dass die Menschen die Sache verdrängen können. Außerdem kann in einem Prozess anders auf die Angeklagten Einfluss genommen werden», so Büchner. So könne etwa bei einer Bewährungsstrafe eine Therapie zur Auflage gemacht werden.

Für den bloßen Besitz von kinderpornografischen Aufnahmen sind nach dem Strafgesetz bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe möglich. Da die meisten Täter jedoch – wohl auch wegen der Beweislage – geständig sind, werden sie in der Regel zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. «Bei hartnäckigen Wiederholungstätern wird jedoch eine Haftstrafe verhangen», so Büchner.