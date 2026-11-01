Potsdam (dpa/bb) – Ein Kinderarzt, der über Jahre Patienten sexuell missbraucht haben soll, steht ab Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Potsdam. Dem Mediziner werden 130 Fälle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 70 Betroffenen im Alter zwischen 2 und 20 Jahren aus. Der Kinderarzt aus dem Havelland in Brandenburg soll das Behandlungsverhältnis ausgenutzt haben. Einen Großteil der Taten soll er während seines Dienstes im Krankenhaus verübt haben.

Das Gericht rechnet zum Prozessauftakt mit einem großen Andrang im Verhandlungssaal. Sicherheitskontrollen sind vorgesehen.





Der Verteidiger des Angeklagten, Ursus Koerner von Gustorf, teilte mit, es werde zu Beginn des Prozesses eine Erklärung geben. Es ist zudem davon auszugehen, dass mindestens in einem Teil des Prozesses die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird – zum Schutz minderjähriger Betroffener.