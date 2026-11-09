Potsdam (dpa/bb) – Im Missbrauchsprozess gegen einen Kinderarzt hat ein früherer Freund Einblicke in das Sexualleben des Arztes gegeben. Dessen Sexualpartner seien meist jünger gewesen – häufig in ihren Zwanzigern, teilweise «auch Jugendliche», sagte der 40-Jährige vor dem Landgericht in Potsdam. Manchmal habe der Kinderarzt auch mit unter 18-Jährigen verkehrt. Er sei davon ausgegangen, dass das einvernehmlich gewesen sei und die Partner nicht jünger als 16 waren, betonte der Zeuge.

Es habe sehr viele verschiedene männliche Partner gegeben, führte er aus. «Es ging Schlag auf Schlag.» Es konnten auch mehrere Liebespartner an einem Tag sein. Bis zu sieben Sexualpartner habe er binnen einer Woche gehabt – und das über mehrere Jahre. «Ich nehme es als Kontinuum wahr», sagte der ehemalige Freund.





Der Prozess in Potsdam hatte vor einer Woche begonnen. Der angeklagte 46 Jahre alte Kinderarzt, der an den Havelland Kliniken in Nauen und Rathenow westlich von Berlin arbeitete, gestand jahrelangen Missbrauch. Er wolle damit auch den Betroffenen Aussagen vor Gericht ersparen, hatte er in einer kurzen Erklärung zum Prozessauftakt gesagt.

«Für einen Kinderarzt ist das…»

In einem Fall habe ihm der Angeklagte vom einvernehmlichen Einsatz von Schlafmitteln erzählt. Das hätte bei ihm zu Zweifeln geführt. «Es war dazu ein seltsames Bauchgefühl dabei», sagte der ehemalige Freund. Diese Zweifel an der Einvernehmlichkeit bewegten ihn letztlich unter anderem auch dazu, die Freundschaft zu dem Angeklagten zu beenden. Auch die Kontakte zu «Personen unter 18 Jahren» hätten ihn besorgt. «Für einen Kinderarzt ist das…», dann brach er den Satz ab. «Es war einfach ein komisches Bauchgefühl.»

Den Angeklagten beschrieb der Mann als einen guten Zuhörer und «eine Art Kümmerer». «Wie das halt so ist mit einem gewissen Altersunterschied», sagte er. Er sei häufig mit seinen «Lebensproblemen» zu ihm gekommen und habe beim Angeklagten stets ein offenes Ohr gefunden. Auch im beruflichen Kontext habe er ihn für einen «engagierten Kinderarzt» gehalten. Zwar hätten die beiden nicht zusammengearbeitet, doch in den Gesprächen habe er gemerkt, dass ihn auch die Probleme der Patienten «sehr beschäftigten».

Der Arzt soll Patienten im Krankenhaus, in Kitas und in seiner Wohnung missbraucht haben. Die Anklage legt ihm 130 einzelne Taten zur Last und geht von mehr als 70 Betroffenen aus. Der Angeklagte sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft. Der Strafprozess soll Mitte Dezember enden.