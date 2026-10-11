Kiel (dpa) – Nach sieben sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga wird Trainer Tim Walter den Tabellenletzten Holstein Kiel auch im anspruchsvollen kommenden Spiel betreuen. Das sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe den «Kieler Nachrichten» vor der schwierigen Partie am nächsten Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Hertha BSC. Rebbe forderte, bei der Partie «eine deutliche Reaktion» zu zeigen.

Rebbe sagte der Zeitung, dass er das 0:1 bei Eintracht Braunschweig nur «schwer» verdaut habe. «Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, ist nicht das, was wir uns nach der langen Länderspielpause vorgenommen haben und was man von uns erwarten kann.»





Kritischer Austausch bei den Kielern

Nach der Partie gab es eine kritische Auseinandersetzung im Club. «Ich habe dieses Spiel, den gesamten Saisonstart und unsere mehr als unbefriedigende Punkteausbeute in einem offenen und kritischen Austausch mit Trainer und Mannschaft erörtert», sagte Rebbe.

Im Anschluss an die Pleite in Braunschweig hatte Rebbe keine Interviews mehr gegeben. Vor dem Anpfiff hatte er sich in einem Sky-Interview aber klar zu Walter bekannt. Der Sport-Geschäftsführer hatte den früheren HSV-Trainer im Februar an die Förde zurückgeholt. Der Klassenerhalt gelang Walter und den Kielern, die die Saison als Tabellenzwölfter abschlossen.