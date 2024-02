Berlin (dpa) – Hertha BSC muss mindestens im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am kommenden Freitag auf Abwehrspieler Marc Oliver Kempf verzichten. Der 29-Jährige hat sich eine Bänderverletzung zugezogen und fällt vorerst aus, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Kempf hatte beim 2:1 in Fürth am Sonntag beide Treffer der Hertha erzielt. Bei seinem zweiten Tor verletzte sich der Innenverteidiger.