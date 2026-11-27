Kemlitz (dpa/bb) – Das Brandenburger Dorf- und Erntefest wird im kommenden Jahr in Kemlitz im Landkreis Teltow-Fläming gefeiert. «Kemlitz wird ein hervorragender Gastgeber sein: Der Ort ist geprägt von lebendiger Tradition, landwirtschaftlichem Engagement und einem aktiven Dorfleben», erklärte Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) in einer Mitteilung. Stattfinden soll das Fest nach Angaben des Ministeriums am 18. September 2027. Kemlitz ist ein Ortsteil der Stadt Dahme/Mark.

Das Brandenburger Dorf- und Erntefest ist nach Angaben des Ministeriums das Landesfest des ländlichen Raumes. Es präsentiere die Vielfalt ländlicher Kultur, von Brauchtum, Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft, der Gastronomie und des ländlichen Handwerks. 2004 wurde es erstmals gefeiert. Zuvor wurde ein Landeserntefest ausgerichtet. In diesem Jahr fand das Fest in Damelang (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt.



