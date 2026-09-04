Berlin (dpa/bb) – Mit Musik, Lesungen und Gesprächen will die Initiative 100% Tempelhofer Feld drei Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus an den Volksentscheid zur Zukunft des Areals erinnern. Das Tempelhofer-Feld-Gesetz von 2014 schütze dieses vor Bebauung – «diese Entscheidung gilt bis heute», heißt es von der Initiative. Umso wichtiger sei der Blick auf die Wahl am 20. September.

Bei dem Festival, das heute um 16.00 Uhr an der Alten Feuerwache beginnt, sollen viele Gäste aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft teilnehmen. Es gebe Lesungen unter anderem von Albrecht Schuch, Arne Semsrott, Max Czollek und Volker Kutscher, außerdem ein Gespräch mit Luisa Neubauer und weiteren Gästen sowie Musik von Ton Steine Scherben und Josi Miller.





Jella Haase: Tempelhofer Feld steht für Berlin

Schauspielerin Jella Haase, die ebenfalls dabei sein wird, freut sich auf das Festival, wie sie der dpa sagte: Es sei ein tolles Programm für Klein und Groß entstanden. Das Feld stehe für Berlin «und wir Berliner können stolz sein, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Daran wollen wir genau jetzt erinnern: Denn in Berlin wird bald gewählt und es gibt leider politische Strömungen, die das Tempelhofer Feld, so wie es jetzt existiert, zerstören wollen. Das darf nicht passieren.»

Der Eintritt zum Festival ist frei. Auch ein Programm für Kinder mit Stelzentheater und Clownerie, Seifenblasenkunst und Trommeln gibt es, außerdem Lesungen für Erwachsene und Kinder, Siebdruck und vieles mehr.