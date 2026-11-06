Braunschweig (dpa) – Eintracht Braunschweig und Energie Cottbus haben einen Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einer niveauarmen Partie trennten sich die beiden abstiegsbedrohten Clubs 0:0. Mit jeweils elf Punkten stehen die Clubs vorerst im Tabellenmittelfeld, können im weiteren Verlauf des Spieltags aber noch deutlich abrutschen.

Braunschweig versuchte, vor 21.101 Zuschauern an die zuletzt starken Heimauftritte, unter anderem mit dem 2:0-Derbysieg gegen Hannover 96, anzuknüpfen. Das Team von Trainer Lars Kornetka drückte Cottbus in die eigene Hälfte, kam allerdings nicht zu Chancen. Die erste gute Gelegenheit besaßen die Gäste von Trainer Claus-Dieter Wollitz: Christian Kinsombi (14.) traf nur den Pfosten.





Cottbus-Torhüter mit Glück

Auf der Gegenseite sorgte lediglich Energie-Keeper Marcel Lotka für Gefahr. Der Schlussmann unterschätzte eine Eintracht-Flanke und lenkte den Ball gerade noch so eben neben den Pfosten (35.).

Die Eintracht blieb vor dem gegnerischen Tor auch im zweiten Durchgang ungefährlich. Die Norddeutschen überließen den Gästen aus der Lausitz die Kontrolle. Energie hatten allerdings wenig Interesse daran, das Risiko zu erhöhen.

In der Schlussphase blieben beide Teams ohne klare Torchance. Weder Braunschweigs Ron-Thorben Hoffmann noch Cottbus’ Lotka wurden ansatzweise geprüft.