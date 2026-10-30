Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der Arbeitslosen ist in Brandenburg im Oktober leicht gesunken. 85.029 Menschen waren in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 857 Arbeitslose weniger als im September. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 6,3 Prozent. Im Oktober des Vorjahres lag die Quote bei 6,2 Prozent.

«Wieder keine Herbstbelebung und der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg bleibt in Ruheposition», teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg mit. «Der Blick ins nächste Jahr stimmt mich allerdings leicht optimistisch: Auf bessere Konjunkturaussichten wird auch der Arbeitsmarkt reagieren.»



