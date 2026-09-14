Berlin (dpa/bb) – Ohne Wasser und eingepfercht in einer Transportbox – für jeweils 200 Euro sind Katzenbabys nach Polizeiangaben auf einem Berliner Flohmarkt angeboten worden. Beamte stoppten am Sonntag nach dem Hinweis einer Besucherin die Aktion und brachten die jungen Tiere in Sicherheit. «Tiere sind keine Flohmarktware. Sie brauchen Schutz, Fürsorge und verantwortungsvolle Hände», teilte die Polizei später auf ihrem Kanal bei WhatsApp mit.

Die vier Katzenbabys sind laut Polizei inzwischen im Tierheim. Die Beamten bedankten sich bei der Frau für ihre Aufmerksamkeit und dass sie die Polizei eingeschaltet hatte. Diese ermittelt nun zu den Hintergründen und welche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz konkret vorliegen.



