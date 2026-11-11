Cottbus (dpa/bb) – «Helau!»: In Brandenburg ist die Karnevalssaison gestartet. Die Cottbuser Narren übernahmen pünktlich um 11.11 Uhr die Macht. Unter Konfetti-Beschuss übergab Oberbürgermeister Tobias Schick den Schlüssel zum Rathaus und der – leeren – Stadtkasse «kampflos», wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Der Zug der fröhlichen Leute, traditionell einer der größten Karnevalsumzüge im Osten, findet dann am 7. Februar 2027 in Cottbus statt. Auch an Orten wie Spremberg und Potsdam gab es traditionell am 11. November Veranstaltungen zum Auftakt der närrischen Zeit.





Seit April ist der Karneval auch Teil des immateriellen Kulturerbes in Brandenburg. Das Land nahm das bunte Treiben ins Landesverzeichnis auf. «Auch wenn wir es Fasching oder Fastnacht nennen, so zeigen uns nicht nur die Lausitzer schon lange, dass man nicht in Köln, Mainz oder Düsseldorf leben muss, um ausgelassen zu feiern», sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) damals zur Erklärung. «Umzüge, Maskenbälle und das sorbische „Zampern“ haben eine lange, lebendige Tradition.» Dabei ziehen Gruppen von Haus zu Haus.

Die ostdeutschen Karnevalsverbände umfassen rund 930 Vereine mit etwa 95.000 Mitgliedern. Thüringen hat den Karneval wie Brandenburg bereits in seine Landesliste des Kulturerbes aufgenommen.