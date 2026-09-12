Berlin (dpa) – Eine Woche nach seinem Gala-Auftritt gegen den FC Bayern hat Schalkes Torhüter Loris Karius nachgelegt und sich stärker in den Fokus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gespielt. Wenn Bundestrainer Jürgen Klopp kommende Woche sein Aufgebot für die Nations-League-Spiele bekanntgibt, könnte auch der Schlussmann des Bundesliga-Aufsteigers auf der Liste stehen.

«Wenn mich Leute damit in Verbindung bringen, dann ist das ja eine Auszeichnung für die Leistung, die ich bringe. Das ist toll», sagte Karius, als er nach dem 3:1 beim 1. FC Union Berlin bei Sky auf die DFB-Gerüchte angesprochen wurde. «Alles andere obliegt mir aber nicht. Ich mache einfach weiter», schob der 33-Jährige hinterher. Kontakt zu Klopp habe er bislang aber nicht gehabt. «Ich schätze weder irgendetwas realistisch noch unrealistisch ein», stellte Karius klar.





Klopp und Karius kennen sich aus Liverpool-Zeiten

Schon zu Schalkes Zweitliga-Zeiten gehörte Karius zu den herausragenden Akteuren im Kader, für eine Nominierung unter Julian Nagelsmann reichte es dennoch nicht. Bei der WM setzte der damalige Bundestrainer im Tor auf Manuel Neuer, der den Vorzug vor Oliver Baumann erhielt. Neuer ist inzwischen zurückgetreten – und unter Klopp könnten die Karten neu gemischt werden. Für Karius wäre es die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft.

Wie Klopp zu Karius steht, ist bislang nicht bekannt. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Liverpool. Als der Premier-League-Club 2018 das Finale der Champions League gegen Real Madrid mit 1:3 verlor, war Klopp Trainer und Karius stand im Tor. Im Endspiel unterliefen dem Schlussmann zwei spielentscheidende Patzer.

Schalke-Kapitän hat Wunsch an Klopp

Schalkes Kapitän Kenan Karaman schwärmte nach dem Sieg bei Union von seinem Teamkollegen und sprach sich klar für eine DFB-Nominierung aus. «Ich würde es mir wünschen, dass der Jürgen den Loris einlädt. Wenn er gebraucht ist, ist er immer da», sagte der Offensivspieler. Zeige Karius dauerhaft solche Leistungen wie gegen Bayern und Union, «kommt man gar nicht drumherum».

Auch Robin Gosens stimmte nach dem Sieg bei Union zu: «Ich habe da eine klare Meinung. Ich würde es ihm von ganzem Herzen gönnen, weil ich weiß, wie wichtig ihm das wäre und auch weiß, was er da reinsteckt, um uns tagtäglich zu helfen. Wie er uns den Arsch rettet», sagte Gosens, der seine DFB-Karriere selbst noch nicht abgehakt hat. «Solange mir da keiner sagt: ‚Höre auf zu träumen, es macht keinen Sinn mehr‘, werde ich weiter daran glauben.»