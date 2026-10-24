Potsdam (dpa/bb) – Mit Blick auf die kälter werdenden Nächte bereitet sich die Kältehilfe in Potsdam auf die Unterbringung dutzender Obdachloser vor. Neben den 100 Plätzen in der Obdachlosenunterkunft habe die Stadt weitere Übernachtungsmöglichkeiten angemietet, teilte eine Sprecherin der Landeshauptstadt mit. Bis zum 31. März 2027 könnten so insgesamt 53 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung gestellt werden.

Stadt: Plätze reichen dennoch nicht

«Aus den Erfahrungen der Vorjahre ist jedoch davon auszugehen, dass diese nunmehr zur Verfügung stehenden Kapazitäten dennoch nicht ausreichen werden», hieß es von der Sprecherin. Um obdachlosen Menschen im Winter Schutz und eine Unterkunft bieten zu können, ruft die Stadt Betreiber von Pensionen und die Zivilgesellschaft dazu auf, weitere Schlafplätze zur Anmietung anzubieten.



