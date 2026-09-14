Berlin (dpa/bb) - Dem 1. FC Union Berlin droht im Auswärtsspiel beim FC Bayern München der Ausfall von Josip Juranovic. Der kroatische Außenverteidiger fehlte am Montag im öffentlichen Training der Köpenicker krankheitsbedingt. Die nach drei Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga noch sieglosen Eisernen treten am Freitag (20.30 Uhr) beim Rekordmeister an.

Sollte Juranovic passen müssen, dürfte Christopher Trimmel zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison kommen. Der Kapitän wirkte in den bisherigen drei Begegnungen lediglich beim 0:4 bei Bayer Leverkusen mit, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde. Juranovic war auf der rechten Außenbahn bislang gesetzt.





Zwei Stürmer müssen auch passen

Das Union-Training fand weiterhin ohne die Angreifer Oliver Burke und Andrej Ilic statt. Burke hat nach wie vor Achillessehnen-Probleme. Ilic musste sich kürzlich einer Blinddarm-Operation unterziehen.

Verteidiger Marvin Friedrich und Stanley Nsoki sowie die Offensivspieler Kastriot Imeri und Mekhi Gray konnten nur Teile des Trainings absolvieren. Sie befinden sich im Aufbau. Mit ihrem Einsatz ist erst nach der Länderspielpause im Oktober zu rechnen.