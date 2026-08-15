Potsdam (dpa/bb) – Nachwuchspolitiker der CDU in Brandenburg wollen wenige Wochen nach dem Rücktritt ihrer Landesvorsitzenden über die Reformpläne der Bundesregierung diskutieren. Mitglieder der Jungen Union (JU) kommen am Samstag (11.30 Uhr) in Potsdam zu einem Brandenburg-Tag zusammen. Erwartet wird auch CDU-Innenminister Jan Redmann.

Ende Juli trat die bisherige JU-Landesvorsitzende Laura Strohschneider zurück. Sie begründete dies mit Kritik am Spitzenpersonal und am Kurs der Bundesregierung. Sie trat auch aus der CDU aus. Neuwahlen stehen beim Brandenburg-Tag aber nicht an.





Die JU diskutiert über einen Leitantrag mit dem Titel «Gut gedacht. Gut gemacht? Reformen auf den Prüfstand.» Es gehe darum, ein Stimmungsbild der Mitglieder einzuholen, sagte der kommissarische Landesvorsitzende Carlo Wittich. Erwartet werden 40 bis 50 Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation.