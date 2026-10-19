Luckenwalde (dpa/bb) – Nach der Randale in zwei Parkhäusern in Luckenwalde (Teltow-Fläming) hat die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 15, 16 und 18 Jahren ermittelt. Sie sollen am Sonntag einen Bauzaun vom obersten Deck eines Parkhauses geworfen haben, wie die Polizei mitteilte. In einem anderen Parkhaus wurden Feuerlöscher über drei Autos entleert.

Mit Löschschaum sprühten die Täter außerdem verfassungsfeindliche Kennzeichen auf den Boden. Auch eine Scheibe im Parkhaus sei stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Sie schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.



