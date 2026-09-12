Berlin (dpa/bb) – Vier Jugendliche sind in Berlin von der Polizei festgenommen worden, weil sie Wahlplakate beschmiert haben sollen. Mehrere Zeugen hätten sich gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf dem Weg zum Einsatzort bemerkten die Polizisten mehrere Personen, die vom Ort flüchteten. «Nach kurzer Verfolgung konnten sie zwei jugendliche Mädchen im Alter von 15 Jahren stellen und festhalten.» Wenig später kamen ein ebenfalls 15-jähriger Junge und ein 16-jähriges Mädchen zu dem Einsatzort.

Einige der Jugendlichen wiesen frische «Farbanhaftungen der gleichen Farbe an Händen und Kleidung auf». Mit der Farbe sollen sie die Wahlplakate beschmiert haben. «Bei den beschmierten Plakaten handelte es sich um großformatige Plakate einer Partei, die mit verschiedenen, auch linksextremen Schriftzügen beschmiert worden waren.» Ein Jugendlicher soll alkoholisiert gewesen sein. Nun ermittelt die Polizei.





Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September dürfen rund 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner ihre Stimme abgeben. Bei der Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen sind es rund 2,75 Millionen, weil dabei auch EU-Bürgerinnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ihre Stimme abgeben dürfen.