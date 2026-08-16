Berlin (dpa/bb) – Bei einem Streit unter jungen Leuten in Berlin-Mitte soll ein 17-Jähriger einen Gleichaltrigen mit einem Messer verletzt haben. Sein Kontrahent zog sich ebenfalls Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.

Der Streit ereignete sich nach Angaben einer Zeugin am späten Samstagabend an der Rathausbrücke in einer Gruppe von 13- bis 20-Jährigen. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sollen einen anderen 17-Jährigen angegriffen haben, der Jüngere soll dabei eine Glasflasche benutzt haben. Der Angegriffene habe den anderen 17-Jährigen daraufhin mit einem Werkzeugmesser verletzt.





Die alarmierte Polizei beruhigte die Lage, Rettungskräfte fuhren die beiden verletzten 17-Jährigen unter Begleitung der Beamten ins Krankenhaus. Anschließend brachte die Polizei alle Minderjährigen zurück nach Hause. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.