Berlin (dpa/bb) – Zwei Gruppen aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Altglienicke (Bezirk Treptow-Köpenick) unter anderem mit Messern, Reizgas und Schusswaffen aufeinander losgegangen. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt, ein anderer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Demnach trafen die Gruppen bestehend aus Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren am Sonntagabend an der Schönefelder Chaussee aufeinander. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen laufen.