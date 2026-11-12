Potsdam (dpa/bb) – Nach mehreren Fällen schwerer Jugendgewalt mutmaßlich migrantisch geprägter Gruppen will Potsdam eine Taskforce für Integration aufbauen. Es gebe «in der nichtdeutschen Bevölkerung mehr junge Männer, die in allen Gesellschaften am stärksten zu Kriminalität neigen», teilte die Stadtverwaltung mit. Man beobachte, «dass nichtdeutsche Jugendliche überproportional häufig als Tatverdächtige erfasst werden».

Bereits im Oktober hatte eine Taskforce Jugendgewalt ihre Arbeit aufgenommen. Bei ausländischen Tatverdächtigen wird seit kurzem deren Aufenthaltsrecht überprüft. Zudem soll das Ordnungsamt ein besonderes Augenmerk auf die betroffenen Gebiete legen. «Neben der Präsenz des Außendienstes wird auch die gezielte Ansprache von Jugendlichen intensiviert», teilte die Stadtverwaltung mit. Dabei will das Ordnungsamt eine «beratende und ansprechbare Funktion» für die Jugendlichen übernehmen.





Innenminister warnt vor islamistischer Unterwanderung

Seit 2024 wurden nach Angaben von Innenminister Jan Redmann (CDU) vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. Nach verstärkten Meldungen von Gewalttaten in den vergangenen Wochen wurden Dutzende Tatverdächtige polizeilich festgestellt und einige davon in Untersuchungshaft genommen.

Zu den Nationalitäten der Tatverdächtigen zählt laut Redmann auch die syrische Staatsbürgerschaft. Am 25. September drangen rund 20 Menschen – laut Redmann überwiegend Migranten – uneingeladen auf eine Feier ein und griffen Gäste an. Am 26. September wurden drei Jugendliche aus einer Gruppe von 25 Menschen angegriffen und verletzt.

Redmann: Sind auf diesem Feld zu naiv unterwegs

Der Innenminister warnte vor zunehmendem Islamismus. «Mein Eindruck ist, dass wir auf diesem Feld zu naiv unterwegs sind. Wir zeigen bei unseren Integrationsbemühungen offene Arme und versuchen, die jungen Menschen für unsere freie Gesellschaft zu begeistern», sagte der CDU-Politiker der «Märkischen Oderzeitung» (Donnerstag/Print). «Wir übersehen aber, dass es gut finanzierte, medial clever aufgestellte Gegenspieler auf dem Platz gibt. Ich meine den demokratieunterwandernden Islamismus.»

Redmann geht nach eigenen Worten von einer dreistelligen Anzahl solcher Gegenspieler aus. «Aber wir haben eine viel größere Zahl und entsprechende Strukturen in Berlin», sagte er. Der CDU-Politiker zeigte sich besorgt: «Ich habe große Sorge, dass Berlin das Thema demokratieunterwandernder Islamismus künftig nicht mehr ausreichend ernst nehmen könnte.» Dort verhandeln Linke, Grüne und SPD über eine mögliche Koalition.