Potsdam (dpa/bb) – Die Ermittlungen nach mehreren Fällen von Jugendgewalt in Potsdam richten sich laut Innenminister Jan Redmann (CDU) inzwischen gegen 45 Tatverdächtige. «Insofern zeigt sich, dass die Aufklärungsarbeit sich lohnt, dass aber auch mehr betroffene Opfer, Eltern von Betroffenen, sich bei der Polizei melden und Anzeige erstatten», sagte Redmann in einem Beitrag bei Instagram. Das sei die Voraussetzung dafür, die Täter bestrafen zu können.

Der Minister sagte, wer von Straftaten betroffen sei oder Hinweise geben könne, solle sich bei der Polizei melden. Die Behörden arbeiteten enger als früher zusammen, damit sich die kriminellen Strukturen nicht verfestigten. «Da setzen wir alles dran.»





Seit 2024 wurden nach Angaben von Redmann vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. In den vergangenen Wochen hatten sich Meldungen von Gewalttaten gehäuft.

Die Polizei prüft, ob ein neuer Fall vom Donnerstagabend in Potsdam im Zusammenhang mit weiteren Straftaten steht. Ein 15-Jähriger soll demnach im Einkaufszentrum am Hauptbahnhof von einer sechs- bis achtköpfigen Personengruppe nach E-Zigaretten (Vapes) gefragt worden sein. Ein Jugendlicher habe dann seine Taschen durchsucht und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 15-Jährige sei äußerlich unverletzt geblieben. Später stellte er fest, dass eine Fahrkarte fehlte. Die Polizei identifizierte nach eigenen Angaben einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen.