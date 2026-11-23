Potsdam (dpa/bb) – Fünf Tatverdächtige sind nach mehreren Fällen von Jugendgewalt in Potsdam bisher festgenommen worden. «Die gegen sie erlassenen Haftbefehle werden derzeit durch Untersuchungshaft beziehungsweise durch Unterbringung in geschlossenen Jugendhilfeeinrichtungen vollstreckt», teilte die Sprecherin der Polizeidirektion West, Ulrike Schneider, der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Zahl berichtet.

Die Ermittlungsgruppe «Iuventus» hat nach Angaben der Polizei bisher rund 45 Tatverdächtige im Zusammenhang mit Jugendgewalt in Potsdam ermittelt. Die Ermittlungen erstreckten sich derzeit auf eine Zahl von knapp 20 Straftaten. Bisher gibt es demnach keinen Hauptbeschuldigten: «Eine Einordnung einzelner Personen als Hauptverdächtige nehmen wir in diesem Zusammenhang nicht vor», teilte die Sprecherin mit.





Polizei: Zahl der Verdächtigen schwankt

Die Ermittlungen liefern der Polizei zufolge fortlaufend neue Erkenntnisse, so dass Tatverdächtige identifiziert, belastet, manchmal aber auch entlastet würden. Die Zahl der Tatverdächtigen schwanke im Zuge der Ermittlungen fast täglich. Innenminister Jan Redmann (CDU) hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden, wenn jemand von Straftaten betroffen sei oder Hinweise geben könne.

Seit dem Jahr 2024 wurden nach Angaben des Innenministers vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. In den vergangenen Wochen häuften sich Meldungen von Gewalttaten.

Polizeieinsatz bei Gerichtstermin

Am 22. Oktober sorgte die gerichtliche Vorführung eines 20-jährigen Tatverdächtigen für einen Polizeieinsatz im Justizzentrum Potsdam. Mehrere Jugendliche wollten eine nicht öffentliche Anhörung besuchen. Nachdem ihnen der Zutritt verwehrt wurde, kam es der Polizei zufolge zu einer verbalen Äußerung gegenüber einer Mitarbeiterin. Einsatzkräfte verwiesen fünf Jugendliche aus dem Gebäude, es gab Hausverbote und Platzverweise.

Potsdam ist nicht die einzige Stadt in Brandenburg, in der es in den vergangenen Wochen gewalttätige Angriffe von Jugendgruppen gab. In Frankfurt (Oder) hatten Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren vor einer Oberschule auf einen 14-jährigen Schüler eingetreten und ihn geschlagen.