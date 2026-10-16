Potsdam (dpa/bb) – Nach mehreren Fällen von Jugendgewalt im Potsdamer Stadtgebiet und im Grenzgebiet zu Berlin sind zwei junge Tatverdächtige festgenommen worden. Die beiden seien 15 und 17 Jahre alt, teilten die Staatsanwaltschaft Potsdam und die Polizeidirektion West mit. Hintergrund ist ein Fall von Landfriedenbruchs in Berlin-Kohlhasenbrück im Ortsteil Wannsee, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Zudem seien neun Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren erkennungsdienstlich erfasst worden. Eine extra eingerichtete Ermittlungsgruppe geht derzeit verstärkt gegen Jugendliche vor, die in Potsdam und im Grenzgebiet zu Berlin Straftaten begangen haben sollen.





Polizeidirektor Matthias Ehrchen betonte, das Vollstrecken der Haftbefehle gegen die beiden 15- und 17-Jährigen zeige, dass die Ermittlungen griffen und Polizei und Justiz konsequent arbeiteten. Er sei zuversichtlich, dass die Maßnahmen einen positiven Einfluss auf das Sicherheitsgefühl in der Stadt hätten.

Im September kam es am Wannsee in Berlin zu einem gewaltsamen Angriff, bei dem Spuren nach Potsdam geprüft wurden. Eine Gruppe von 15 bis 20 Personen soll andere junge Leute mit Faustschlägen und massiver Gewalt angegriffen haben. Ein 18-Jähriger kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.