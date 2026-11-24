Potsdam (dpa/bb) – Nach mehreren Gewalttaten mutmaßlich jugendlicher Täter will Brandenburg verstärkt gegensteuern. Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU legten einen Maßnahmenkatalog vor, der mehr Prävention, konsequente Strafverfolgung und bessere Koordinierung vorsieht. Dazu zählt der Plan, eine landesweite Koordinierungsstelle für Jugendliche, die schwere Gewalttaten begehen, sowie für Intensivtäter einzurichten. «Kinder und Jugendliche müssen sich im öffentlichen Raum, in ihren Schulen und auf Schulwegen sicher fühlen können», heißt es im Antrag.

«Wir wollen verhindern, dass junge Menschen Opfer von Gewalt werden und genau verhindern, dass aus auffälligen Jugendlichen Intensivtäter werden», sagte CDU-Fraktionschef Steeven Bretz. «Dafür brauchen wir frühe Hilfe, schnelle Konsequenzen und Behörden, die miteinander statt nebeneinander arbeiten.» Er betonte: «Wir haben in Deutschland ein Gewaltproblem – auch im Bereich Jugend.»





Gewaltvorfälle in Potsdam und Frankfurt (Oder)

In Potsdam hatten sich in den vergangenen Wochen die Meldungen von Gewalttaten gehäuft. Seit dem Jahr 2024 wurden nach Angaben von Innenminister Jan Redmann (CDU) vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. Fünf Tatverdächtige sind laut Polizei bisher festgenommen worden. Die Ermittlungsgruppe «Iuventus» hat rund 45 Tatverdächtige ermittelt.

In Frankfurt (Oder) hatten Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren im Oktober vor einer Oberschule auf einen 14-jährigen Schüler eingetreten und ihn geschlagen.

Folgen für Aufenthalt von Ausländern prüfen

Die Koalition will auch Konsequenzen ziehen, wenn ausländische Jugendliche oder Heranwachsende schwere Gewalttaten begehen oder es wiederholt zu solchen Fällen kommt.

Dann müssten im Einzelfall Maßnahmen für das Aufenthaltsrecht geprüft werden, heißt es im Antrag. Dabei sollten auch die Möglichkeiten einer Ausweisung oder eines Endes des Aufenthalts ausgeschöpft werden.

Schüler sollen Streitschlichten üben

Mit einer besseren Koordinierung der beteiligten Behörden will Brandenburg auf Straftaten schneller und konsequent reagieren. Schulen sollen dabei unterstützt werden, gezielt Angebote im Unterricht wie gewaltfreie Konfliktlösung und Demokratiebildung zu nutzen, etwa über Klassenrat, Streitschlichtung und Projekttage. Ein Präventionsprogramm soll nach dem Vorbild der Initiative «Kurve kriegen» aus Nordrhein-Westfalen entwickelt werden.