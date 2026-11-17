Berlin (dpa) – Jürgen Klopp schaute in viele lächelnde Gesichter: Auf den Tribünen, in der deutschen Kabine – und am meisten strahlte er selbst am Ende dieses berauschenden Fußballabends, diesem 5:0 im 50. Spiel gegen Holland.

Am Ende eines frustrierenden WM-Jahres ist schlagartig alles anders. «Jetzt stellt zumindest mal drei, vier Monate keiner die deutsche Nationalmannschaft infrage», sagte der Bundestrainer. Jetzt sei vielmehr die Denke: «Das kann was werden!» Dank ihm, dank «Zockern» wie Florian Wirtz und den Klopp’schen Neuentdeckungen Brajan Gruda und Derry Scherhant auf den Flügeln.





Klopp als Hellseher

«Außergewöhnlich», «unglaublich», «Wahnsinn»: Selbst der größtmögliche Positiv-Denker Klopp war im Olympiastadion hin und weg und «schockverliebt» in seine Jungs. «Das hätte ich mir nicht getraut, zu wünschen», sagte er zu den fünf Toren gegen die Niederländer, die noch drei Tage zuvor Griechenland mit 7:0 überrollt hatten. Oder doch? «Im Idealfall machen wir fünf», hatte der 59-Jährige vor Spielbeginn im ARD-Interview gesagt.

Jedenfalls war es in der holprig begonnenen und im Endspurt doch noch als Gruppensieger beendeten Vorrunde der Nations League vor allem er, der immer daran glaubte, den WM-Blues des Sommers abschütteln zu können.

Sein Blick in den Rückspiegel fiel launig aus, so wie man es vom Entertainer Klopp kennt. «Man hat im Sommer das Gefühl gehabt, dass sich der neue Trainer die deutsche Nationalmannschaft schön saufen muss. Ich kam dahin und war schockverliebt.» Alles «wundervolle Fußballer, tolle Charaktere».

Viertelfinal-Gegner am Freitag

Der Menschenfänger Klopp hat Altes mit Neuem kombiniert – und es macht klick. Auch wenn er im Rausch der Fünf-Tore-Gala mahnte: «Wir sind nicht fertig», das Team stehe immer noch am Anfang. Aber Fußball-Deutschland darf sich wieder auf das freuen, was 2027 kommt.

An diesem Freitag wird am UEFA-Sitz in der Schweiz das Viertelfinale ausgelost. Deutschland trifft auf einen der drei Gruppenzweiten. In Weltmeister Spanien und Belgien stehen zwei der drei möglichen Gegner schon fest. «Da sind nur Kracher dabei, das wird lustig», sagte Klopp schon voller Vorfreude.