Wiesbaden/Berlin (dpa/bb) – In Brandenburg finden laut einer Umfrage nicht alle Eltern von Kleinkindern einen Kita-Platz. Neun Prozent der Kinder zwischen ein und unter drei Jahren erhalten keinen Kita-Platz, obwohl ihre Eltern einen Bedarf an frühkindlicher Bildung und Betreuung sehen. Darauf weisen das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hin und beziehen sich auf Daten von 2023 bis 2025 aus der DJI-Kinderbetreuungsstudie.

Armutsgefährdete Familien am meisten betroffen

Am stärksten betroffen sind demnach armutsgefährdete Familien und auch Familien mit Migrationshintergrund. Laut der Untersuchung fällt es auch Eltern, die nicht über einen akademischen Abschluss verfügen, schwerer, den Wunsch nach frühkindlicher Förderung umzusetzen.





In Deutschland insgesamt erhalten 19 Prozent der Kinder trotz Bedarfs keinen Kita-Platz. Brandenburg liegt damit unter dem bundesweiten Wert. In Brandenburg und in den dortigen Kitas sind die Kinderzahlen seit einigen Jahren rückläufig.