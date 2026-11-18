Berlin (dpa) – Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann (46) fühlt sich knapp drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes im Glücksrausch. «Ich erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens!», schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie auch Fotos mit ihrem Sohn veröffentlicht. «Alles auf den Kopf gestellt, voller Überraschungen und Zauber, ganz nah, intensiv und voller Liebe. Alles was man sich vorher so ausgemalt und vorgestellt hat, wie es sein wird, ist jetzt noch mal ganz anders und überwältigend schön», schreibt sie weiter mit Blick auf ihren Ende August geborenen Sohn.

Die Tage mit ihrem Baby seien zum Dahinschmelzen süß. Sie erleben die zauberhaftesten Wochen ihres Lebens. «Du lachst den ganzen Tag und machst uns alle damit so glücklich», schreibt sie über ihren Sohn. Und weiter: «Was für ein Sonnenschein du bist! Noch nie waren November-Tage so traumhaft schön und hell erleuchtet.»





Kurz nach der Geburt hatte Biedermann ihren Sohn bereits als größtes Geschenk gewürdigt. Den Vater des Kindes hatte sie als ihre Liebe und wichtigsten Mann an ihrer Seite bezeichnet.

Biedermann, die gebürtig aus Bernau in Brandenburg stammt, wurde durch die RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt. Als Sängerin gewann sie bereits etliche Preise, darunter den Musik-Echo und die Goldene Kamera. Im vergangenen Jahr trat sie als Kandidatin in der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» an.