Berlin (dpa) – Gut fünf Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat sich die 25 Mitglieder zählende Grünen-Fraktion offiziell konstituiert. Bei der Sitzung wurden Bettina Jarasch und Werner Graf als Fraktionsvorsitzende bestätigt, wie ein Sprecher mitteilte. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Sebastian Walter.

Bei der Berlin-Wahl am 20. September waren die Grünen mit 14,3 Prozent nur viertstärkste Kraft hinter Linke, CDU und AfD geworden. Anschließend hatte es in der Partei auch Kritik am Wahlkampf von Bürgermeisterkandidat Graf und der Co-Spitzenkandidatin Jarasch gegeben.





Nun streben die Grünen eine Koalition mit Linke und SPD an. Zum möglichen Koalitionsvertrag und zum Grünen-Personal im neuen Senat will die Partei bei ihrer Basis ein sogenanntes digitales Meinungsbild einholen. Anschließend soll eine Landesdelegiertenversammlung endgültig darüber entscheiden.