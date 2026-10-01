Berlin (dpa/bb) – Wegen Sanierungsarbeiten muss das Jagschloss Grunewald in Berlin mehrere Monate schließen. Das Gebäude werde ab dem 2. November aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten vorübergehend schließen, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) mit.

«Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis April 2027», hieß es in der Ankündigung. Zu einzelnen Terminen soll es aber weiter zugänglich sein, zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt am 5. und 6. Dezember. Grund für die Arbeiten seien Schäden am Deckenputz.





Kurfürst Joachim II. von Brandenburg hatte das Schloss am Ufer des Grunewaldsees ab 1542 einst für seine Jagdaufenthalte errichten lassen. Gezeigt wird dort unter anderem eine Sammlung mit Werken von Lucas Cranach dem Älteren, Lucas Cranach dem Jüngeren und deren Werkstatt.