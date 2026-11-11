Potsdam (dpa) – In Brandenburg sollen Jäger künftig maximal zehn Wölfe schießen dürfen. Voraussetzung sind Risse von Weidetieren, obwohl die Herden vor Wolfsübergriffen mit speziellen Zäunen geschützt waren. Das sieht ein neuer sogenannter Managementplan für die Wolfs-Bejagung vor. Die erstmals festgelegte Obergrenze für zehn Wolfsabschüsse bezieht sich auf das Jagdjahr 2026/2027, das bis Ende März dauert.

Es sei ein tragfähiger Kompromiss erzielt worden, sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) bei der Vorstellung des Plans für die Wolfs-Bejagung. Die Allgemeinverfügung soll am 19. November in Kraft treten und schnelle Abschüsse ermöglichen.





«Wir wollen punktgenau handeln, wo es konkrete Probleme gibt», sagte Mittelstädt. Eine allgemeine Wolfsjagd im Land gibt es nicht. Brandenburg gilt bundesweit als eines der wolfsreichsten Bundesländer.

Jagdverband will stärkere Eingriffe in Wolfsbestand

Der Landesjagdverband hält die Obergrenze für zu gering und dringt weiter auf eine stärkere Verringerung des Wolfsbestandes. Der neue Wolfsmanagementplan sei ein erster Schritt, greife jedoch deutlich zu kurz, hieß es. Verbands-Präsident Dirk-Henner Wellershoff kritisierte: «Wir brauchen ein Wolfsmanagement, das Schäden verhindert, statt ihnen hinterherzulaufen. Die Entnahme einzelner Schadwölfe reicht nicht aus.»

Jagd auf einzelnen Wolf für acht Wochen erlaubt

Die Jäger dürfen einen erwachsenen Wolf nach Schäden in einer Weidetierhaltung in einem Umkreis von 1,5 Kilometern erlegen. Die Bejagung ist in diesem sogenannten Interventionsgebiet für acht Wochen erlaubt. Wie viele Wölfe im Land getötet werden dürfen, wird künftig immer vor Beginn eines Jagdjahres festgelegt.

Die Bejagung von Wölfen wird möglich, weil auf europäischer Ebene der strenge Schutzstatus für die Tierart gesenkt wurde. Daraufhin wurden Wölfe ins Bundes- und Landesjagdrecht aufgenommen.

Ministerium schätzt Wolfszahl: Bis zu 900 Tiere

Nach vorsichtiger Schätzung des Agrarministeriums soll es in Brandenburg zwischen 700 und 900 Wölfe geben. Offiziell werden jedoch Rudel und Paare angegeben.

Das Agrarministerium geht von einer Stabilisierung des Wolfsbestandes in Brandenburg aus. Die Zahl der Wolfsrudel dürfte sich auf 60 bis 70 einpendeln, sagte Referatsleiter Frank Plücken.