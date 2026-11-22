Berlin (dpa) – Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat der bei einem Angriff am Rande einer propalästinensischen Demonstration in Berlin verletzten Aktivistin Karoline Preisler gedankt und ihren Mut gewürdigt. «Sie stellt sich seit Jahren oft ganz allein dem Judenhass auf Berlins Straßen entgegen», sagte Prosor der Deutschen Presse-Agentur nach einem Krankenhausbesuch bei der 55-jährigen FDP-Politikerin. «Niemand verlangt das von ihr. Sie tut es aus Überzeugung und ist dafür jetzt im Krankenhaus gelandet.»

Preisler war am Samstag am Rande der Demonstration von zwei Frauen geschubst und getreten worden, gefallen und mit dem Kopf auf dem Pflaster aufgeschlagen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und bekommt eigenen Angaben zufolge Schmerzmittel und andere Medikamente. Eine 25-jährige Demo-Teilnehmerin wurde nach dem Vorfall vorläufig festgenommen.





Botschafter kritisiert Gewaltbereitschaft der Szene

Prosor monierte, aus den Hassparolen auf propalästinensischen Demonstrationen würden Taten. «Die Gewaltbereitschaft in dieser Szene ist groß, und sie richtet sich jetzt sogar gegen Frauen, die sich vor andere Frauen stellen», sagte er. Mit einem Einsatz für die Palästinenser habe das längst nichts mehr zu tun.

Preisler geht immer wieder zu propalästinensischen Versammlungen, um gegen Antisemitismus und dort vertretene Positionen zu demonstrieren. Auch in der Vergangenheit wurde sie dabei schon von Demonstranten angegangen.

Preisler wurde im vergangenen Jahr mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet – damit werden Menschen geehrt, die sich für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren.