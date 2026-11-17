Berlin (dpa/bb) – Eine invasive Ameisenart, die große Schäden anrichten kann, ist auch in Berlin nachgewiesen worden. Die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) wurde dem Nabu Berlin zufolge in jeweils einem Baumarkt in Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) und Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) nachgewiesen. Die Art stammt aus dem Mittelmeerraum und kommt typischerweise über Kübel mit mediterranen Pflanzen wie Oleander oder Olivenbäumen in die Region. Baumärkte und Gartencenter seien daher häufig das Einfallstor.

Große Drüsenameisen bilden Superkolonien

«Was invasive Ameisen besonders problematisch macht, ist ihre Neigung, in neuen Lebensräumen sogenannte Superkolonien mit vielen Königinnen zu bilden», erklärt Stephan Härtel vom NABU-Hymenopterendienst. Oft stammten die Tiere von nur einer einzigen Königin ab, die Völker sind also genetisch sehr eng verwandt. In ihrer Heimat würden sich die Völker der Großen Drüsenameise gegenseitig in Schach halten. Da sie sich hier aber nicht als fremd erkennen, arbeiten sie in den neuen Lebensräumen zusammen und bilden die Superkolonien.





In solchen Superkolonien, wie es sie beispielsweise in Karlsruhe bereits gibt, kommen die Ameisen in viel größerer Dichte vor, als man es von heimischen Ameisen kennt. Sie unterhöhlen Gehwege, Terrassen und Spielplätze. «Außerdem nisten sie sich gern in Verteilerkästen ein und lösen Kurzschlüsse aus oder lassen das Internet ausfallen», sagt Härtel. Eine der Kolonien in Karlsruhe sei etwa 100 Hektar groß.

Superkolonien fressen anderen Insekten die Nahrung weg

Heimische Ameisen haben gegen die Superkolonien keine Chance: Die riesigen Völker fressen anderen Insekten und Kleintieren die Nahrung weg. Da sie ganze Lebensräume verändern, sei es wichtig, die Ausbreitung rechtzeitig zu stoppen. Der NABU Berlin appelliert an Bürgerinnen und Bürger, auffällige Ameisen zu melden.

Die Große Drüsenameise ist etwas kleiner als die heimische Schwarze Wegameise. Sie riecht nach Lösungsmittel und es gibt Arbeiterinnen unterschiedlicher Größe. Auf keinen Fall sollte man versuchen, sie selbst zu bekämpfen, auch um nicht versehentlich eine heimische, geschützte Art abzutöten. Herkömmliche Ameisenköder richten demnach ohnehin wenig gegen sie aus.