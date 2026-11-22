Berlin (dpa/bb) – Die Internetwache der Berliner Polizei ist weiterhin offline. Wann der Online-Dienst wieder zur Verfügung stehe, sei noch unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Hintergrund ist offenbar eine Sicherheitslücke in der technischen Grundlage der Website. Die Seite wurde deshalb vorsorglich vom Netz genommen. Nun müssen zunächst entsprechende Software-Updates eingespielt werden.





Bis dahin können Bürger keine Anzeigen online erstatten, Hinweise übermitteln oder Versammlungen anmelden. Anzeigen lassen sich den Angaben zufolge aber weiterhin persönlich auf jedem Polizeiabschnitt aufgeben. In Notfällen gilt der Notruf 110. Sprech- und hörgeschädigte Menschen können dafür ein Fax an die 110 schicken oder die Nora-App nutzen.