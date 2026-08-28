Potsdam (dpa/bb) – Das Land Brandenburg wird ab kommender Woche die Ausbildung von 93 angehenden Verwaltungsmitarbeitern starten. Die Menschen würden entweder eine zweieinhalbjährige Ausbildung oder ein dreieinhalbjähriges duales Studium beginnen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. «Wir bilden Verwaltungsgeneralisten und Verwaltungsinformatiker für die gesamte Landesverwaltung aus», sagte Innenminister Jan Redmann (CDU).

Konkret wurden 38 Auszubildende für die Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes ausgewählt. 36 weitere Anwärter streben die Laufbahn des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes an. 19 Anwärter starten in den gehobenen technischen Verwaltungsinformatikdienst. Jedes Jahr bildet das Land eigene Verwaltungsmitarbeiter aus.





Die Landesregierung will in Zukunft bei den Personalausgaben ihrer Verwaltung fast 69 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Das kündigten Redmann und Finanzminister Daniel Keller (SPD) vor wenigen Tagen an. Diese Summe, die ab 2029 erreicht sein soll, entspricht der Streichung von 465 Stellen und weiteren Kürzungen in Ministerien. Das Kabinett beschloss ein «Programm für eine zukunftsfähige Landesverwaltung» («Impuls»), das weitere Reformen ausloten soll.