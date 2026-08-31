Dresden (dpa) – Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf. Wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex im August auf 89,9 Punkte. Im Vormonat lag der Wert des Stimmungsbarometers für die regionale Wirtschaft Ostdeutschlands bei 89,1 Punkten. Die befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Geschäftslage demnach zwar etwas schlechter ein, äußerten sich zugleich aber deutlich optimistischer zu ihren Geschäftserwartungen.

Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und am Bau verbesserte sich das Geschäftsklima demnach erheblich. Vor allem dem künftigen Geschäftsverlauf blickten beide Branchen mit erheblich mehr Optimismus entgegen. Dagegen trübte sich das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor und im Handel leicht ein.





Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland beruht auf rund 1.700 Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die Konjunktur.

Auch der Ifo-Index für die gesamtdeutsche Wirtschaft war zuletzt gestiegen. Er legte im August zum vierten Mal in Folge zu und signalisiert eine Stimmungsaufhellung in der Wirtschaft, die sich trotz Iran-Krieg und Ölpreisschock robust hält.