Lübbenau (dpa/bb) – Ein Batterie-Großspeicher mit 500 Megawatt Leistung soll am Umspannwerk Ragow im Spreewald entstehen. Das schwedische Energietechnologieunternehmen Flower plane in Lübbenau den Speicher mit einer Kapazität von 2.000 Megawattstunden, teilte das Unternehmen mit. Diese Strommenge entspreche rechnerisch dem Tagesverbrauch von rund 200.000 bis 250.000 Haushalten in Deutschland.

Die Bauanträge für den Großspeicher sind den Angaben zufolge eingereicht. Im Jahr 2027 soll demnach die Baureife erreicht werden, die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Große Batteriespeicher «können Schwankungen abfedern, die Effizienz der Stromnetze verbessern und den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen», heißt es aus dem Unternehmen.



