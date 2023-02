367.000 Familien leben in Berlin. Die meisten von ihnen wohnen in Pankow, wie eine neue Auswertung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg zeigt.

13 Prozent aller Familien leben in Pankow. Umgerechnet sind das fast 50.000 Familien, die in den Stadtteilen Pankow, Prenzlauer Berg und Co. wohnen. Vor allem in Pankow Zentrum und in Weißensee gibt es demnach viele Kinder. Auf Platz 2 der familienreichsten Bezirke landet Mitte mit immerhin 34.000 Familien.

Viele Alleinerziehende in der Hauptstadt

Die wenigsten Familien gibt es übrigens in Spandau. Rund 30 Prozent der Familien sind alleinerziehend in der Hauptstadt, leben also mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und ohne ehelichen oder unehelichen Partner in einem Haushalt lebt. Die beliebtesten Vornamen im vergangenen Jahr waren Emilia bei den Mädchen und Noah bei den Jungs. Letzterer wurde 265 mal vergeben.

Wenig überraschend ist bei diesen Zahlen, dass es die meisten in Kitas betreuten Kinder in den beiden kinderreichsten Bezirken, Pankow und Mitte, gibt. In Pankow werden 22.500 Kinder in Tageseinrichtungen betreut, in Mitte gehen mehr als 18.000 Kinder in eine Kita. Die meisten von ihnen wohnen rund um den Alexanderplatz und im Wedding. Die wenigsten in Tiergarten Süd. Die wenigsten Kinder werden in Reinickendorf betreut.

Text: kr