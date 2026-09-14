Berlin (dpa/bb) – Wer in der Nacht zu Dienstag mit dem Zug zum Flughafen will, sollte mehr Zeit einplanen. Bei mehreren Linien der Regionalbahn kommt es zwischen 20.15 Uhr und 06.15 Uhr zu Ausfällen einzelner Züge, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Demnach sind Züge der Linien RB22, RB24, RB32 und FEX betroffen.

Auf der Linie RB22 fahren zudem auch in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch nicht alle geplanten Verbindungen. Für alle betroffenen Linien außer dem FEX hat die Deutsche Bahn einen Ersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste des FEX werden gebeten, auf alternative Verbindungen auszuweichen. Grund für die Ausfälle seien Baumaßnahmen, hieß es.



