Berlin (dpa/bb) – Ein 28-Jähriger ist vor einem Imbiss in Berlin-Wedding mit einem Messer verletzt worden. Er kam in der Nacht ins Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der 28-jährige Imbiss-Mitarbeiter geriet demnach gegen 2.00 Uhr in Streit mit einem anderen Mann.

Der Unbekannte rief laut Polizei daraufhin vier weitere Männer dazu, und die Gruppe versuchte, den Angestellten zu schlagen. Im Zuge dessen soll einer der Männer ein Messer gezogen und dem 28-Jährigen ins Gesäß gestochen haben. Danach flüchtete die Gruppe.



