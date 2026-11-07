Berlin (dpa/bb) – Nach einem Streit in Berlin-Niederschöneweide ist ein Mann von Passanten mit mehreren Schnitten an Händen und Bein gefunden worden. Er kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten beobachtet, wie der 25-Jährige am Freitagabend in der Schnellerstraße mit einem anderen Mann aneinander geraten war, der einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand gehabt haben soll.





Fußgänger fanden den Verletzten anschließend auf dem Boden mit Schnittverletzungen. Der mutmaßliche Angreifer soll den Angaben zufolge unerkannt mit einem Auto in Richtung Oberspreestraße geflüchtet sein.