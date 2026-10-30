Berlin (dpa/bb) – Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Neukölln haben Polizisten unter anderem illegale Pyrotechnik und insgesamt sechs Kilo nicht zugelassenen Sprengstoff beschlagnahmt. Nach richterlicher Anordnung wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sei die Wohnung eines 24-Jährigen in der Peter-Anders-Straße am Mittwoch durchsucht und er vorläufig festgenommen worden, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Beamten fanden pyrotechnische Gegenstände, sogenannte Selbstlaborate, also nicht nach den Vorschriften hergestellte Sprengstoffe. Außerdem wurden drei Mobiltelefone, ein Schlagring sowie ein Messer beschlagnahmt. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes untersuchen die Selbstlaborate.





Vor Halloween lege die Polizei einen Schwerpunkt auf illegale Pyrotechnik, erklärte ein Sprecher. Am Montag hatte die Polizei einen Jugendlichen beim Verkauf von Pyrotechnik festgenommen. Beim anschließenden Durchsuchen seiner Wohnung seien mehr als 2.000 pyrotechnische Gegenstände, ein Messer, Pfefferspray, Bargeld im vierstelligen Bereich und mehrere gefälschte Ausweispapiere beschlagnahmt worden. Die gefundene Pyrotechnik dürfe teilweise nur durch ausgebildete Pyrotechniker erworben und genutzt werden, hieß es. Der Jugendliche hatte zuvor noch Pfefferspray auf die Beamten gesprüht und versucht zu fliehen.