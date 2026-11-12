Berlin (dpa/bb) – Fachkräftemangel in Deutschland, hohe Jugendarbeitslosigkeit in Namibia: Die «Talentsbridge»-Initiative (Talentbrücke) soll beide Probleme lindern. Heute wird das dazugehörige Ausbildungszentrum in der namibischen Hauptstadt Windhuk offiziell eröffnet. Die fachliche Führung hat die Industrie- und Handelskammer Berlin.

45 Auszubildende der ersten beiden Ausbildungsklassen sollen nach IHK-Angaben bei der Eröffnung in der Partnerstadt Berlins dabei sein. Teilnehmen soll auch Namibias Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah. Sie betont: «Unsere jungen Menschen sind Namibias größtes Potenzial. Sie mit Fähigkeiten und Qualifikationen auszustatten, die weltweit anerkannt werden, ist eine der wichtigsten Investitionen, die wir in unsere Zukunft tätigen können.»





IHK-Präsident Sebastian Stietzel, der ebenfalls vor Ort sein wird: «Mit „Talentsbridge“ bauen wir eine Brücke, die in beide Richtungen trägt: Junge Menschen in Namibia erhalten eine Ausbildung mit echter Perspektive, und Unternehmen hier wie dort gewinnen qualifizierte Fachkräfte.»

30 Monate dauert die Ausbildung, die nach deutschen Standards in Namibia erfolgt, am Ende steht ein anerkannter Abschluss. In der Pilotphase werden junge Namibierinnen und Namibier zum Industrieelektriker und Verkäufer ausgebildet. Die erste Phase läuft schon seit Juni mit intensiven Deutschkursen sowie Grundlagen in Mathematik, Physik und Soft Skills. 1.700 junge Menschen haben sich nach IHK-Angaben für die Ausbildung beworben.