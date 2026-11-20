Berlin (dpa/bb) – Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie stehen in Berlin am Montag und Dienstag erneut ganztägige Warnstreiks in ausgewählten Betrieben an. In den beteiligten Betrieben hätten sich die Belegschaften in den jeweiligen Abstimmungen mit überwältigenden Mehrheiten dafür ausgesprochen, teilte die Gewerkschaft IG Metall mit.

Auch die weiteren Warnstreiks mit einer Dauer von mehreren Stunden gingen weiter. Die Gewerkschaft hatte bereits für Freitag in mehreren Betrieben zu ganztägigen Ausständen aufgerufen.





Der Druck auf die Arbeitgeber dürfte sich damit weiter erhöhen. Die IG Metall fordert einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Die Arbeitgeberseite hingegen kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als «völlig unverhältnismäßig».

Am Freitag auch in anderen Bundesländern ganztägige Ausstände

Den formellen Beschluss für die ganztägigen Warnstreiks hatte der Bundesvorstand der Gewerkschaft am Donnerstag vergangener Woche gefasst. Auch in vielen weiteren Bundesländern hat die Gewerkschaft für Freitag bereits zu ganztägigen Ausständen aufgerufen.

In dem Tarifkonflikt war die dritte Verhandlungsrunde zuletzt bundesweit ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.