Berlin (dpa) – «VERMISST» – das Flugblatt mit dem Foto der 13-jährigen Lisa hängt an diesem grauen Novembertag noch an der Laterne vor ihrem Wohnhaus in Berlin-Marzahn. «Wer hat Lisa gesehen oder weiß, wo sie ist?» Die Hoffnung auf ein gutes Ende war vergeblich. Seit Sonntag ist klar: Lisa ist tot, gefunden rund 50 Kilometer östlich von Berlin in einem leerstehenden Haus in Bad Freienwalde. Sie wurde wohl Opfer eines schweren Verbrechens.

Die Siedlung im Berliner Nordosten ist geprägt von Plattenbauten. Sie liegt am äußersten Rand der Hauptstadt, Brandenburg ist nur wenige hundert Meter entfernt. Hier hat Lisa gelebt. Die Stimmung an diesem Montagvormittag ist gedrückt. Die Nachricht vom Tod der 13-jährigen Schülerin ist erst 15 Stunden alt. Den Ermittlern zufolge wurde ein Verdächtiger gefasst.





Rosen, Kerzen und ein Engel

Anwohnerinnen und Anwohner legen am Straßeneck an einem Stromkasten weiße Rosen nieder und stellen Grabkerzen auf. Auf dem Kasten steht ein kleiner Engel. Ein Junge fragt seinen Vater, warum dort Kerzen brennen. Wenige Schritte entfernt werfen Nachbarn hin und wieder Müllbeutel in große Tonnen.

Die Erste, die hier am Morgen innehält und Rosen ablegt, ist eine erwachsene Frau, die mit ihrer Mutter und drei Yorkshire Terriern unterwegs ist. Wut und Trauer, sagt sie, empfinde sie. Sie habe für das Geschehene keine Worte. Sie habe Lisa regelmäßig gesehen. Ihre beste Freundin wohne im gleichen Haus wie sie selbst. Die ältere der beiden Frauen sagt, ihr ältestes Enkelkind sei vier Jahre lang mit Lisa zur Kita gegangen.

Eine Kerze «aus Anstand und Respekt»

Im Laufe des Vormittags werden es immer mehr Rosen und Kerzen. Nachbarn bleiben in kleinen Gruppen an dem Gedenkort stehen. Viele haben ihre Kinder dabei.

Sie habe «aus Anstand und Respekt» eine Rose niedergelegt und eine Kerze angezündet, sagt eine der Nachbarinnen. «Traurig, traurig.» Sie habe selbst einen 14 Jahre alten Sohn. Den habe sie schon mehrfach aufgeklärt, wegen der zwielichtigen Gestalten, die sich in der Nachbarschaft aufhielten. «Wenn ihm irgendwas komisch vorkommt, soll er rennen.» Man könne die Kinder ja nicht ewig begleiten.

«R.I.P. Lisa»

Eine weitere Anwohnerin legt mit ihrer elfjährigen Tochter Blumen nieder. Auf einer Kerze steht «R.I.P. Lisa» (Ruhe in Frieden). «Es ist total schrecklich. Wenn man eigene Kinder hat, fühlt man mit», sagt die Frau, die nach eigenen Angaben zwei Treppenaufgänge weiter als Lisas Familie wohnt. Ihre Tochter habe Angst, alleine zur Schule zu gehen. Sie bringe das Mädchen jetzt immer zur Schule. In den vergangenen Tagen habe sie geholfen, Lisa zu suchen. «Alle haben gehofft, dass sie wiederkommt», sagt die 38-Jährige.

Lisa war am Dienstagmorgen womöglich auf dem Weg zum wenige hundert Meter entfernten Barnimplatz. Vor dem Nachbarschaftszentrum am Barnimplatz steht eine Rauchergruppe. «Ich habe geweint», sagt eine der Frauen über den Moment, als sie vom Tod des Mädchens erfahren habe. «Für ihre Eltern tut es mir leid, furchtbar.» Vor wenigen Minuten habe sie den Vermissten-Zettel von der Scheibe des Nachbarschaftszentrums entfernt.