Berlin (dpa) – Zum Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel haben sich hunderte Menschen auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte versammelt. Viele von ihnen schwenkten Israel-Fahnen. An dem zentralen Gedenken nahmen auch Politikerinnen und Politiker und Prominente wie Schauspielerin Iris Berben teil. Neben dem israelischen Botschafter Ron Prosor wollte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) dort sprechen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich zum Auftakt der Veranstaltung rund 1.700 Menschen auf dem Bebelplatz an der Humboldt-Universität, dem Ort der Bücherverbrennung nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933.





Stadtweit gab es am dritten Jahrestag des Terrorangriffs zahlreiche weitere kleinere Gedenkveranstaltungen. Zudem waren zwei Demonstrationen in Berlin-Mitte nahe dem Checkpoint Charlie sowie in Kreuzberg geplant. Die Polizei begleitet die verschiedenen Veranstaltungen nach eigenen Angaben mit insgesamt rund 1.100 zusätzlichen Beamtinnen und Beamten.